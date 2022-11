Polonia-Arabia Saudita oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Polonia-Arabia Saudita sarà visibile oggi in tv: ecco di seguito le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la seconda giornata dei gironi dei Mondiali 2022 in Qatar. Appuntamento alle ore 14 di sabato 26 novembre per questa sfida delicata per entrambe: i polacchi vogliono la prima vittoria, gli arabi cercano di stupire ancora. La diretta tv è su Rai Uno, la diretta streaming invece su Rai Play.