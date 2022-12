Picerno-Virtus Francavilla oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Picerno-Virtus Francavilla sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per il girone C di Serie C 2022/2023. Nella diciottesima giornata in campo due squadre in lotta per la zona playoff, separate da due punti (21 contro 19) ed entrambe nella pancia della classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 14.30 di domenica 11 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.