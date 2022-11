Piacenza-Triestina oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Piacenza-Triestina, match valevole per la sedicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sono reduci da un pareggio che non ha permesso loro di lasciare l’ultimo posto in classifica; i soli nove punti conquistati finora sono una miseria, per questo motivo gli emiliani hanno un assoluto bisogno di vincere. Brutta prima parte di stagione anche per la formazione ospite che, con i suoi undici punti, è in penultima posizione e vuole evitare di capitolare nuovamente. Uno scontro diretto, dunque, per la salvezza: chi perderà resterà il fanalino di coda della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 30 novembre alle ore 18:00 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports, su Sky Sport con telecronaca di Elia Faggion e nella Diretta gol di Sky Sport con telecronaca di Cristiano Tognoli.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA