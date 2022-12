Pescara-Taranto oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Pescara-Taranto, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Gli abruzzesi sono terzi in classifica, ma arrivano da due sconfitte consecutive e devono assolutamente tornare al successo se vogliono sperare di restare in corsa per la promozione diretta in Serie B. I pugliesi, invece, sono reduci dall’ottimo pareggio ottenuto contro il Crotone e ora vogliono provare a fermare anche un’altra big di questo torneo. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 5 dicembre alle ore 20:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports e su Rai Sport+HD.

