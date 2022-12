Pescara-Picerno oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Pescara-Picerno sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2022/2023. Appuntamento con il girone C e siamo al giro di boa: si chiude il girone di andata e in campo tocca alla terza in classifica abruzzese che all’Adriatico ospita l’ottava della classe, chiamata a difendere il piazzamento playoff. Chi trionferà? Si parte alle ore 12.30 di domenica 18 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.