Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Pesaro-Varese, sfida valida come decima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Scontro diretto tra due tra le squadre più interessanti di questa prima parte di stagione, nonché le due più prolifiche (rispettivamente con 87,4 e 91,9 di media punti a partita), con i padroni di casa di coach Repesa che con una vittoria raggiungerebbero in classifica al quinto posto proprio gli avversari odierni. La squadra di coach Brase arriva dall’emozionante partita contro la Virtus Bologna, persa con il rocambolesco punteggio di 100 a 108. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 11 dicembre sul parquet della Vitrifrigo Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Pesaro-Varese di Serie A1.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv e in chiaro su DMAX, oltre che in streaming su dmax.it sulla piattaforma Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.