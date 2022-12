Perugia-Ankara in tv: data, orario e diretta streaming Champions League maschile 2023 volley

Inizia il conto alla rovescia per Sir Sicoma Monini Perugia-Ziraat Bank Ankara, partita valevole per la quarta giornata del girone E della Cev Champions League maschile 2022/2023 di volley. I Block Devils di Andrea Anastasi, primi nel girone a punteggio pieno, tornano sul campo di casa per conquistare la quarta vittoria e fare un altro passo verso i quarti di finale. Dall’altra parte della rete ci sarà la formazione turca, al momento ultima e a caccia di punti importanti. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.00 di giovedì 15 dicembre al Pala Barton di Perugia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Perugia-Ankara della Champions League maschile 2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Perugia-Ankara della Champions League maschile 2023 di volley sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma Discovery +, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. La gara sarà trasmessa inoltre in diretta tv su Eurosport 2, visibile anche per gli abbonati Sky, Tim Vision e Dazn. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.