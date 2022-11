Pergolettese-Virtus Verona oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Pergolettese-Virtus Verona sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la quindicesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Tutto pronto per questa partita che mette di fronte due squadre al momento in lotta per diversi obiettivi: i padroni di casa puntano alla zona playoff, gli ospiti sono in difficoltà e devono abbandonare le zone calde. Fischio d’inizio alle ore 14.30 di domenica 27 novembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.