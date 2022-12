Pattinaggio artistico, Finali Grand Prix Torino 2022: calendario, programma, orari e tv

Il calendario completo con il programma, gli orari e la diretta tv delle Finali del circuito ISU Grand Prix 2022 di pattinaggio artistico, in programma a Torino dall’8 all’11 dicembre. Al PalaVela di Torino saranno presenti i più importanti protagonisti della scena mondiale di pattinaggio artistico. Occhi puntati sul nostro giovane campione Daniel Grassl, che si presenta nel capoluogo piemontese come il primo pattinatore di singolo maschile italiano a qualificarsi per le finali senior del circuito Grand Prix.

L’EVENTO IN TV – La diretta integrale di tutte le giornate sarà offerta solo dalla piattaforma Discovery+, mentre una selezione di gare andrà anche in onda sui canali di Eurosport. L’evento sarà trasmesso anche in chiaro su RaiSport.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Giovedì 8 dicembre

15:00-15:45: Short program Junior maschile

16:05-16:58: Short program Junior coppie d’artistico

17:20-18:05: Short program Junior femminile

19:20-20:13: Short program coppie d’artistico

20:35-21:20: Short program individuale maschile

Venerdì 9 dicembre

15:00-15:52: Rhythm dance Junior

16:20-17:11: Free program Junior femminile

17:35-18:37: Free program coppie d’artistico

19:50-20:42: Rhythm dance danza sul ghiaccio

21:05-21:50: Short program individuale femminile

Sabato 10 dicembre

13:30-14:24: Free program individuale maschile

14:45-15:44: Free program Junior coppie d’artistico

16:05-16:56: Free program Junior individuale maschile

18-20-19:17: Free dance Junior

19:40-20:40: Free dance danza sul ghiaccio

21:00-21:54: Free program individuale femminile

Domenica 11 dicembre

14:00-16:30: Exhibition Gala