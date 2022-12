Parma-Spal in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Ecco tutte le informazioni in merito alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Parma-Spal, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I gialloblù arrivano dal successo in trasferta contro il Brescia e non hanno intenzione di fermarsi: l’obiettivo è avvicinarsi alle primissime posizione della classifica. I biancazzurri guidati da Daniele De Rossi, invece, hanno un assoluto bisogno di ritrovare i tre punti per uscire delle zone rosse della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 18 dicembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA