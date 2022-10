Jasmine Paolini sfiderà Dayana Yastremska al secondo turno del torneo Wta 250 di Cluj-Napoca 2022, sul veloce indoor. Dopo il bel successo con rimonta nel terzo e decisivo set contro la Kostyuk all’esordio, la tennista toscana è chiamata ad un altro esame “ucraino”. La Yastremska arriva da un periodo che definire difficile è riduttivo. Prima della vittoria al primo round contro la lucky loser Korpatsch erano infatti state nove le eliminazioni consecutive al turno d’esordio. Non vinceva un match addirittura dal 16 di giugno. Le due tenniste si conoscono molto bene, essendosi affrontate già quattro volte nel corso degli ultimi due anni. Nei tre precedenti datati 2021 vinse sempre Jasmine, mentre a Lione quest’anno ebbe la meglio l’ucraina in due set.

Paolini e Yastremska scenderanno in campo oggi, mercoledì 12 gennaio. Il match è in programma non prima delle ore 17:00 italiane sul Center Court. La diretta televisiva sarà affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match tra Paolini e Yastremska. Il nostro sito accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti e garantirà news ed approfondimenti al termine della partita.