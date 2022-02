Paolini-Mertens in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wta 1000 Doha 2022

by Antonio Sepe

Jasmine Paolini - foto Ray Giubilo

Jasmine Paolini sfiderà Elise Mertens al primo turno del Wta 1000 di Doha 2022. Impegno ostico per la tennista toscana, che debutterà contro la sedicesima testa di serie e partirà nettamente sfavorita secondo i bookmakers. Ciò che lascia ben sperare è l’ultimo precedente, ad Indian Wells, in cui Paolini si è imposta. Mertens conduce comunque 2-1 nei confronti e vuole riscattare la prematura sconfitta rimediata a Dubai la scorsa settimana.

Il match si svolgerà oggi, lunedì 21 febbraio, come secondo incontro a partire dalle ore 13.30 italiane (dopo Riske-Linette). La diretta televisiva della sfida di riferimento sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky); live streaming invece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente, così come tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, con approfondimenti post-partita.