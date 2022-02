Paolini-Bara in tv: data, orario, canale e diretta streaming Wta Lione 2022

by Antonio Sepe

Jasmine Paolini - foto Ray Giubilo

Jasmine Paolini sfiderà Irina Bara al primo turno del Wta di Lione 2022. La tennista azzurra, accreditata della testa di serie numero cinque, debutta in terra francese contro la rumena Bara. Esordio alla portata per Jasmine, reduce da un bel match (purtroppo perso) contro Mertens a Doha e vuole ripartire con una vittoria. Tra le due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers la giocatrice toscana partirà nettamente favorita.

Il match si svolgerà nella giornata di lunedì 28 febbraio, come primo incontro sul Court Central a partire dalle ore 11.30 italiane. La diretta televisiva della sfida di riferimento sarà proposta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 212 di Sky); live streaming invece disponibile sul sito ufficiale dell’emittente, così come tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale o gratis se tesserati Fit). In alternativa, Sportface.it offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, con approfondimenti post-partita.