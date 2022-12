Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Panathinaikos-Olimpia Milano, sfida valida come dodicesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. La formazione di coach Messina è attesa da questa trasferta greca con la stessa missione dell’ultimo mese e mezzo: ritrovare la vittoria dopo sette sconfitte consecutive. Il successo in campionato contro Sassari ha visto in campo una squadra forse più convinta e “cattiva” rispetto alle ultime uscite, ma il cambio di passo va fatto in Europa. Di fronte, un avversario in salute, che nelle ultime settimane ha scalato la classifica con tre vittorie consecutive. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di giovedì 8 dicembre, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Panathinaikos-Olimpia Milano di Eurolega.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv tramite abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, oppure, ancora, su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.