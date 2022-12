Palermo-Cagliari in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

Tutto pronto allo stadio Barbera per Palermo-Cagliari, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni utili sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming della gara. I rosanero sono reduci da due pareggi consecutivi e ora vogliono assolutamente tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico. I ragazzi guidati da Fabio Liverani, invece, hanno ritrovato il bottino pieno nell’ultimo turno e sperano di dare seguito ai risultati per rientrare quantomeno in zona playoff. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 18 dicembre alle ore 18:45; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

SEGUI LA DIRETTA

SITO SERIE B

RISULTATI E CLASSIFICA