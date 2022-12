Padova-Trento oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Padova-Trento sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match del girone A di Serie C 2022/2023. Diciassettesima giornata che propone questo scontro tra due squadre che stazionano nella parte destra della classifica: venti punti per gli ospiti, soltanto tredici per la grossa delusione euganea: chi vincerà e rialzerà la testa? Appuntamento alle ore 14.30 di domenica 4 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.