Padova-Renate oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Padova-Renate sarà visibile oggi in tv. Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la quindicesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. 24 punti per gli ospiti al secondo posto in coabitazione con altre squadre, 20 per gli ambiziosi veneti che vogliono dunque risalire la china. Chi avrà la meglio all’Euganeo? Fischio d’inizio alle ore 17.30 di domenica 27 novembre, diretta tv all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Arena, diretta streaming su Sky Go e in integrale su Eleven Sports.