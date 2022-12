Padova-Pro Vercelli oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Padova-Pro Vercelli sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni sul canale, l’orario e la diretta streaming del match di Serie C 2022/2023. Nel girone A si chiude l’anno delle due squadre e nella ventesima giornata si scontrano gli euganei, fuori dalla zona playoff, e i piemontesi che si trovano all’interno delle posizioni che valgono la post season. Tre punti separano le due squadre, chi vincerà? Appuntamento all’Euganeo alle ore 14.30 di venerdì 23 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.