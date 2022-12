Padova-Mantova oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Ecco tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e streaming di Padova-Mantova, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. I biancoscudati hanno ottenuto ben tre sconfitte nelle ultime cinque gare e necessita di un successo per restare aggrappati al treno che consentirebbe loro di raggiungere la zona playoff. La compagine lombarda, dal suo canto, ha migliorato il proprio ruolino di marcia, ma vuole conquistare una bella vittoria per allontanarsi ulteriormente dalle zone più complicate della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

