Padova-Juventus U23 oggi in tv: orario e diretta streaming quarti di finale Coppa Italia Serie C 2022/2023

Alle 19:00 di oggi, martedì 6 dicembre, il Padova ospiterà la Juventus U23 in occasione dei quarti di finale di Coppa Italia Serie C 2022/2023. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva in streaming sulla piattaforma Eleven Sports, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. Il Padova a settembre ha vinto l’ultimo precedente delle due squadre e i bianconeri cercano la rivincita. Entrambe le squadre vengono da una vittoria nell’ultimo turno di campionato, ora ci sono 90′ di fuoco per la semifinale in palio.