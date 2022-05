Olimpia Milano-Sassari, semifinale playoff Serie A1 basket: calendario, orari e tv della serie

by Andrea Bellini

Sergio Rodriguez - Olimpia Milano - Foto: olimpiamilano.com

Il calendario con gli orari e le indicazioni per seguire in tv A|X Armani Exchange Milano-Banco di Sardegna Sassari, serie valida come semifinale dei playoff 2022 della Serie A1 2021/2022 di basket. I meneghini hanno superato senza troppi problemi l’ostacolo Reggio Emilia, mentre la formazione sarda si è imposta per 3-1 al termine di una serie a dir poco mozzafiato contro Brescia. Tutto pronto quindi per la semifinale, che sarà, come i quarti, alle meglio delle cinque gare. Ecco quindi il calendario, con le indicazioni per vedere le partite in tv che verranno aggiunte una volta comunicato il quadro definitivo da parte della Lega.

GARA-1

Sabato 28 maggio

Ore 19:00 – A|X Armani Exchange Milano – Banco di Sardegna Sassari

GARA-2

Lunedì 30 maggio

Ore 20:45 – A|X Armani Exchange Milano – Banco di Sardegna Sassari

GARA-3

Mercoledì 1 giugno

Ore 20:45 – Banco di Sardegna Sassari – A|X Armani Exchange Milano