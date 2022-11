Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Olimpia Milano-Fenerbahce, sfida valida come decima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. La formazione di coach Messina è entrata in un tunnel negativo che pare non avere fine. La partita contro l’Efes di poche ore fa, con un primo tempo equilibrato seguito da un secondo tempo da incubo con percentuali al tiro più che mediocri da parte dei meneghini, ha rappresentato la quinta sconfitta consecutiva. E adesso al Forum arriva la capolista, che ha invece battuto di misura l’ostico Monaco. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di giovedì 24 novembre, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Olimpia Milano-Fenerbahce di Eurolega.

RISULTATI e CLASSIFICA

PROGRAMMA TV 10^ GIORNATA

IL REGOLAMENTO DELLA COMPETIZIONE

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta tv tramite abbonamento alla piattaforma satellitare di Sky, in particolare su Sky Sport Uno, oltre che in streaming su Sky Go e NowTV, oppure, ancora, su Eleven Sports, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.