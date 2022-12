Olanda-Stati Uniti domani in tv: canale, orario, diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Alle 16:00 di sabato 3 dicembre Olanda e Stati Uniti scenderanno in campo in occasione del primo ottavo di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Una sfida da dentro o fuori. Da una parte c’è una nazionale che fin qui si è affidata a Gakpo e poco altro. Dall’altra una delle sorprese. Gli Usa non sono solo Pulisic e lo hanno dimostrato. Van Gaal cerca il pass per i quarti di finale con l’incognita Depay, fin qui apparso tutt’altro che in perfette condizioni. La partita potrà essere seguita in diretta su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.