Olanda-Qatar oggi in tv: data, orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Olanda-Qatar, match valevole per la terza giornata del girone A dei Mondiali di Qatar 2022. Sono gli ultimi novanta minuti della fase a gironi per entrambe le squadre. Gli orange scendono in campo per andare a conquistare tre preziosi punti che potrebbero valere la qualificazione agli ottavi di finale ed il primo posto. Sulla strada degli uomini guidati dal commissario tecnico Louis Van Gaal, però, ci sono i padroni di casa che, nonostante siano già stati eliminati dal torneo con un turno di anticipo, non vogliono concludere la rassegna iridata a zero punti. Il loro obiettivo sarà quello di provare a fermare gli avversari ed ottenere il loro primo storico punto in un Mondiale. La partita andrà in scena nella giornata di martedì 29 novembre alle ore 16:00 e sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

RISULTATI E CLASSIFICHE