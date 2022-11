Le indicazioni per vedere in diretta Olanda-Qatar in tv, sfida valida per la terza giornata del Gruppo A ai Mondiali di Qatar 2022. Situazione molto equilibrata nel raggruppamento, ma agli Oranje basterà non perdere la concentrazione contro una selezione che fin qui si è dimostrata davvero modesta. Alla selezione del ct Van Gaal, ad ogni modo, potrebbe “andar bene” anche una sconfitta, ma in quel caso diventerebbe decisivo il passivo e anche il risultato di Ecuador-Senegal. Almeno un pareggio, quindi, eviterebbe qualsiasi tipo di rischio. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 16:00 di martedì 29 novembre, con Olanda-Qatar che sarà visibile tv e in chiaro su Rai Uno e Rai 4K, oltre che in streaming su Raiplay.