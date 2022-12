Il programma e i telecronisti sulla Rai di Olanda-Argentina, match valido per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. CI siamo, è una delle partite più attese tra due squadre che vogliono a tutti i costi la semifinale. Appuntamento con la storia per oranje e Albiceleste, ci si aspettano gol ed emozioni in una partita equilibrata. Fischio d’inizio alle ore 20 di venerdì 9 dicembre, chi riuscirà a vincere?

Olanda-Argentina sarà visibile su Rai Uno con la telecronaca di Stefano Bizzotto e Daniele Adani.