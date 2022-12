Le indicazioni per vedere in diretta Olanda-Argentina in tv, sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022. Percorso fin qua immacolato per gli Oranje, che dopo aver vinto il proprio girone hanno battuto brillantemente gli Stati Uniti agli ottavi. Ora, il suggestivo match contro l’Albiceleste di Lionel Messi, deciso a provare il grande assalto alla coppa più ambita da qualsiasi giocatore. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:00 di venerdì 9 dicembre, con Olanda-Brasile che sarà visibile su Rai Uno, oltre che su Rai 4K e Raiplay.