Novara-Trento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Novara-Trento, match valevole per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. Dopo un buon avvio di stagione il club piemontese ha avuto molti alti e bassi, infatti adesso si trova in ottava posizione e vuole tornare al successo per risalire in classica. La formazione ospite, invece, è reduce da una lunga serie di sconfitte consecutive ed ha un disperato bisogno di ritrovare il bottino pieno per uscire dalla zona calda della graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 17 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

