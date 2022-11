Novara-Piacenza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Novara-Piacenza sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la quindicesima giornata del girone A di Serie C 2022/2023. Siamo pronti allo stadio Piola ad assistere a questa partita che mette di fronte una squadra in zona playoff e il fanalino di coda di questo raggruppamento. Fischio d’inizio alle ore 14.30 di domenica 27 novembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.