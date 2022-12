Newcastle-Bournemouth oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Carabao Cup 2022/2023

Le indicazioni per vedere in tv Newcastle-Bournemouth, partita valida per gli ottavi di finale della Carabao Cup 2022/2023, la coppa inglese. Dopo oltre un mese di assenza, le due formazioni di Premier League tornano in campo per una competizione ufficiale: le Magpies vorranno certamente provare a proseguire sulla sica di quanto fatto negli ultimi mesi, dato che l’ultima sconfitta risale addirittura ad agosto. Prima della sosta, invece, le Cherries avevano interrotto una striscia di quattro sconfitte di fila andando a battere l’Everton. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 20:45 di martedì 20 dicembre, con la partita che in Italia non sarà visibile né in tv né in streaming.