Napoli-Villarreal domani in tv: orario, canale e diretta streaming amichevole invernale 2022

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Napoli e Villarreal, altro test importante per la formazione di Luciano Spalletti in vista della ripresa della Serie A. La capolista della massima divisione italiana ha svolto un buon ritiro in Turchia, vincendo le due amichevoli contro Antalyaspor e Crystal Palace. I partenopei dopo due giorni di riposo hanno ripreso ad allenarsi a Castel Volturno e ora tornano a giocare davanti al proprio pubblico contro un avversario di importante caratura. La sfida è in programma sabato 17 dicembre alle 20:30 allo Stadio Maradona di Napoli e andrà in diretta su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori e Dario Marcolin.