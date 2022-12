Napoli-Lille oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Amichevole 2022

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Napoli-Lille, match amichevole che gli azzurri disputeranno a circa due settimane dalla ripresa del campionato di Serie A. Gli uomini guidati da Luciano Spalletti, dopo il test perso contro il Villarreal, sono pronti a tornare in campo per quello che dovrebbe essere il loro ultimo impegno prima della grande sfida contro l’Inter. La formazione campana, dunque, avrà modo di fare gli ultimi esperimenti, in attesa di riavere il gruppo al completo dopo la fine dei Mondiali di Qatar 2022. La partita andrà in scena nella giornata di mercoledì 21 dicembre alle ore 20:00e sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (in pay per view) e in streaming su Dazn.