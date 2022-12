Napoli-Lille in tv: data, orario, canale e diretta streaming amichevole 2022

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida Napoli-Lille, altro impegno durante la preparazione per gli uomini di Spalletti. Dopo la sconfitta contro il Villarreal i partenopei tornano nuovamente davanti al pubblico del ‘Maradona’ per un’altra sfida di caratura internazionale. I prossimi avversari sono i transalpini del Lille. La sfida è in programma mercoledì 21 dicembre alle 20:00. La diretta sarà affidata a Dazn.