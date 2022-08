Napoli-Girona domani in tv: orario e diretta streaming amichevole precampionato 2022

by Andrea Bellini

Stanislav Lobotka - Foto LiveMedia/Cucco Ricucchi

Il programma, con l’orario e la diretta streaming di Napoli-Girona, amichevole precampionato 2022. Gli azzurri di Spalletti proseguono il proprio lavoro a Castel di Sangro, in Abruzzo, dove, dopo la sfida contro il Maiorca, affronteranno un’altra formazione spagnola. L’appuntamento è fissato per domani, mercoledì 3 agosto, alle ore 20.30. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (numero 251 del satellite) in modalità pay per view.