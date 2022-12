Napoli-Crystal Palace oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2022

Al Regnum Carya di Antalya il Napoli sfiderà il Crystal Palace nel secondo test amichevole di questa sosta invernale. Domenica 11 dicembre alle 16:00 (orario italiano) è in programma un’amichevole ben più impegnativa di quella all’esordio contro l’Antalyaspor. La partita sarà visibile su Dazn, inclusa nel piano di abbonamento, e in modalità pay per view a € 9.99 a gara sulla piattaforma satellitare di SKY dall’Italia. Sportface.it vi terrà invece compagnia con una diretta testuale a partire dal primo minuto di gioco.

SEGUI LA DIRETTA