Musetti-Zapata Miralles in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Firenze 2022

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Bernabe Zapata Miralles nel secondo turno del torneo ATP 250 di Firenze 2022. Il tennista azzurro debutterà in terra toscana contro il giustiziere di Lorenzo Sonego. Lo spagnolo si è infatti imposto a sorpresa in due set, sfoggiando una prestazione positiva nonostante il cemento indoor non sia la sua superficie preferita. Musetti proverà dunque a vendicare il connazionale e staccare il pass per i quarti di finale. Lorenzo ha vinto entrambi i precedenti (seppur nessuno dei due in un main draw Atp) e scenderà in campo con i favori del pronostico.

Musetti e Zapata Miralles scenderanno in campo giovedì 13 ottobre, con orario ancora da definire. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile anche tramite la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FIT). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà lo scontro di secondo turno tra Musetti e Zapata Miralles. Il nostro sito fornirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale e li accompagnerà con news, approfondimenti ed highlights al termine della partita.