Musetti-Kecmanovic domani in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale Atp Napoli 2022

Lorenzo Musetti sfiderà Miomir Kecmanovic nella semifinale dell’Atp 250 di Napoli 2022. Dopo Firenze il giovane azzurro ci riprova a conquistare una finale sul suolo italico. Il tennista di Carrara non ha ancora perso un set nel corso della competizione, ma come già successo la scorsa settimana in Toscana, il livello dell’avversario si alza decisamente nel penultimo atto. Il 23enne serbo sta avendo la sua miglior stagione in carriera, con best ranking al n°30, un ottavo di finale slam agli Australian Open e ben due quarti di finale a livello Masters 1000 a Indian Wells e Miami.

Musetti e Kecmanovic scenderanno in campo domani, sabato 22 ottobre come secondo match dalle ore 14:00. La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Streaming disponibile sul sito ufficiale della tv della FIT, così come sulle piattaforme SuperTennix (previo abbonamento oppure gratis se tesserati FIT) e Sky Go (solo per gli abbonati Sky). In alternativa, Sportface.it garantirà ai propri lettori una diretta testuale dell’incontro. Inoltre news, approfondimenti e highlights fino alla fine del torneo partenopeo.