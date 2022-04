MotoGP, qualifiche GP Argentina oggi sabato 2 aprile in tv in chiaro? Orario e come vederle in diretta

by Giona Maffei

Pol Espargaro - Foto Box Repsol

Oggi sabato 2 aprile va in scena la prima giornata al Gran Premio d’Argentina, valevole per il terzo appuntamento del Mondiale 2021 di MotoGP. A causa del ritardo di consegna, la tappa di Termas de Rio Hondo comincerà al sabato con le prove libere 1 alle ore 17:35. In serata, alle 20:40, si svolgeranno le FP2 a cui faranno seguito le qualifiche alle 22:05.

Tutto il Gran Premio d’Argentina sarà trasmesso sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in streaming su NOW e Sky Go e in differita in chiaro su TV8. Sportface.it seguirà la tre giorni a Termas de Rio Hondo con dirette testuali aggiornate minuto per minuto, con cronaca e approfondimenti a fine di ogni evento.

Il programma di sabato 2 aprile



Ore 17:35 – Prove libere 1

Ore 20:40 – Prove libere 2

Ore 22:05 – Qualifiche