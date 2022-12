Monza-Torino oggi in tv: data, orario e diretta streaming, Amichevole 2022

Tutte le informazioni su Monza-Torino, match amichevole che le due formazioni disputeranno ad una sola settimana dalla ripresa del campionato di Serie A 2022/2023: ecco la data, l’orario e la diretta streaming della sfida. Gli uomini allenati da Raffaele Palladino vogliono arrivare al 4 gennaio nella miglior forma possibile, in modo tale da riprendere il percorso intrapreso qualche mese fa e scalare altre posizioni in classifica. I granata di Ivan Juric, allo stesso tempo, sono pronti per dare battaglia ai padroni di casa nella cornice dell’U-Power Stadium. Il calcio d’inizio della gara è fissato per le ore 16:00 di mercoledì 28 dicembre; la diretta televisiva verrò affidata ad Italia 1, mentre lo streaming a Mediaset Infinity.

