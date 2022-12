Monza-Modena in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Superlega 2022/2023 volley

Tutto pronto per Vero Volley Monza-Valsa Group Modena, partita valevole per la decima giornata di andata della regular season di Superlega 2022/2023 di volley maschile. I brianzoli di Massimo Eccheli, noni con 12 punti, vogliono sfruttare il campo di casa per conquistare la quinta vittoria stagionale per risalire la classifica. Dall’altra parte della rete ci saranno però i Canarini di Andrea Giani, terzi a quota 17 punti e a caccia di un altro successo per rimanere in scia a Perugia e Trento. Si preannuncia battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 4 dicembre all’Arena di Monza. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita Monza-Modena della Superlega 2022/2023.

SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA

CALENDARIO 10^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV

SUPERLEGA 2022/2023: FORMULA E REGOLAMENTO

TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE

SUPERLEGA 2022/2023: TUTTE LE DATE DELLA STAGIONE

STREAMING E TV – La partita Monza-Modena della Superlega 2022/2023 sarà visibile sulla piattaforma Volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.