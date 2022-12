Montevarchi-Rimini oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Montevarchi-Rimini sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2022/2023. Nel girone B in campo la penultima in classifica con soli 14 punti conquistati fin qui e i romagnoli che si trovano all’ottavo posto a quota 28, saldi in zona playoff e distanti comunque nove punti dalla vetta, che resta comunque un’utopia al momento. Appuntamento fissato per le ore 14.30 di sabato 17 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.