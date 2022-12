Montevarchi-Pontedera oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e streaming di Montevarchi-Pontedera, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023. La formazione toscana è reduce da una serie positiva di quattro successi ed un pareggio nelle ultime cinque gare ed ha intenzione di proseguire su questa strada per avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni di classifica. I padroni di casa, invece, hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque e occupano il diciottesimo posto con soli tredici punti: l’obiettivo è rialzare la testa davanti ai propri tifosi. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports.

SITO LEGA PRO

RISULTATI E CLASSIFICA