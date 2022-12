Monterosi-Avellino oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023

Monterosi-Avellino sarà visibile oggi in tv: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la diciannovesima giornata di Serie C 2022/2023. Ci troviamo nel girone C e sono tre i punti che separano le due squadre: i campani a 23 sono dentro la zona playoff ma per il rotto della cuffia, i padroni di casa a 20 e devono guardarsi le spalle in chiave retrocessione. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 18 dicembre, diretta tv non disponibile, diretta streaming su Eleven Sports.