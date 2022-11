Mondiali Qatar 2022, seconda giornata fase a gironi: calendario, date, orari, tv e streaming

Sipario sulla prima giornata della fase a gironi dei Mondiali 2022. Ora è già dentro o fuori per le nazionali in gara, Argentina e Germania su tutte, entrambe già a rischio eliminazione dopo il ko all’esordio. Si parte venerdì 25 novembre con le prime gare del girone A, fino a lunedì 28 novembre. Sono tanti i big match previsti: Spagna-Germania, ma anche Portogallo-Uruguay e un Francia-Danimarca da non perdere. Le partite potranno essere seguite sui canali Rai. Lo streaming sarà assicurato su Rai Play.

VENERDÌ 25 NOVEMBRE

Galles vs Iran (Gruppo B, ore 11) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Qatar vs Senegal (Gruppo A, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Olanda vs Ecuador (Gruppo A, ore 17) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Inghilterra vs Stati Uniti (Gruppo B, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

SABATO 26 NOVEMBRE

Tunisia vs Australia (Gruppo D, ore 11) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Polonia vs Arabia Saudita (Gruppo C, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Francia vs Danimarca (Gruppo D, ore 17) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Argentina vs Messico (Gruppo C, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

DOMENICA 27 NOVEMBRE

Giappone vs Costa Rica (Gruppo E, ore 11) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Belgio vs Marocco (Gruppo F, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Croazia vs Canada (Gruppo F, ore 17) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Spagna vs Germania (Gruppo E, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE

Camerun vs Serbia (Gruppo G, ore 11) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Corea del Sud vs Ghana (Gruppo H, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Brasile vs Svizzera (Gruppo G, ore 17) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K

Portogallo vs Uruguay (Gruppo H, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K