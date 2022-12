Mondiali Qatar 2022, Marocco in semifinale: data, orario, tv e streaming

Il Marocco vola in semifinale ai Mondiali di Qatar 2022. La nazionale di Regragui sfiderà una tra Inghilterra e Francia nel penultimo atto del torneo iridato. Si gioca alle 20 di mercoledì 14 dicembre. La semifinale, come tutte le altre partite del Mondiale, sarà trasmessa sui canali Rai: Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Ri Play. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti ma anche con le probabili formazioni del match.