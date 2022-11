Mondiali Qatar 2022, il programma oggi mercoledì 23 novembre: orari e partite

Tutto pronto per una nuova giornata di Mondiali in Qatar. Nella giornata di mercoledì 23 novembre ci sarà il debutto della Spagna, ma anche della Germania, in vista dell’incrocio diretto tra le due big. La nazionale di Luis Enrique sfiderà la Costa Rica alle 17:00 con diretta su Rai 2. La Germania dovrà avere a che fare con il Giappone alle 14. Aprirà il programma la Croazia contro il Marocco. Lo chiuderà il Belgio contro il Canada.

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE

Marocco vs Croazia (Gruppo F, ore 11) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Germania vs Giappone (Gruppo E, ore 14) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Spagna vs Costa Rica (Gruppo E, ore 17) – DIRETTA RAI 2 e RAI 4K

Belgio vs Canada (Gruppo F, ore 20) – DIRETTA RAI 1 e RAI 4K