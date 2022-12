Modena-Izmir oggi in tv: canale, orario e diretta streaming ritorno ottavi Cev Cup maschile 2023 volley

Tutto pronto per Valsa Group Modena-Arkas Spor Izmir, gara di ritorno degli ottavi di finale della Cev Cup maschile 2022/2023 di volley. Gli uomini di Andrea Giani, dopo aver superato il Ford Levoranta Sastamala ai sedicesimi, proseguono la loro avventura nella seconda competizione continentale per club. I Canarini, reduci dalla netta vittoria per 3-1, hanno bisogno di vincere due set per assicurarsi il passaggio del turno. La formazione turca invece deve vincere in tre o quattro set, per rimandare tutto al Golden Set e tenere vivo il sogno. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 20.30 italiane di mercoledì 14 dicembre al Pala Panini di Modena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta l’ottavo di ritorno Modena-Izmir della Cev Cup maschile 2023 di volley.

STREAMING E TV – La partita Modena-Izmir degli ottavi di finale di Cev Cup maschile 2023 non godrà di copertura televisiva né streaming. Sportface.it però vi terrà aggiornati con una diretta testuale, la cronaca al termine per non perdersi davvero nulla. Ad arbitrare la sfida saranno il ceco Dusan Rychlik e lo spagnolo Carlos Alberto Robles Garcia.