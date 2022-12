Modena-Benevento in tv: data, orario e diretta streaming Serie B 2022/2023

E’ tutto pronto al Braglia per Modena-Benevento, match valevole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2022/2023: ecco le informazioni relative la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming. I canarini devono cercare di cancellare immediatamente la pesante sconfitta rimediata al San Nicola contro il Bari, mentre i giallorossi sono reduci da due vittorie consecutive e vogliono proseguire questo trend per scalare altre posizioni della classifica.. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 18 dicembre alle ore 14:00; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

