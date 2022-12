Minas-Eczacibasi in tv: data, orario e diretta streaming finale terzo posto Mondiale per Club femminile 2022 volley

Inizia il conto alla rovescia per Gerdau Minas-Eczacibasi Dynavit Istanbul, finale per il terzo posto del Mondiale per Club femminile 2022 di volley. La formazione brasiliana, sconfitta in semifinale dalla Prosecco Doc Imoco Coneglinao, proverà a riscattarsi nella finalina, ma servirà una grande prestazione. Le turche, reduci dalla sconfitta contro il Vakifbank nel derby di Istanbul, partono infatti con i favori del pronostico e vanno a caccia di un successo per festeggiare davanti al proprio pubblico. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria e salirà sul terzo gradino del podio? L’appuntamento è per le ore 11.00 italiane di domenica 18 dicembre al palasport Antalya Sports Hall di Antalya, in Turchia. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita del Mondiale per Club 2022 di volley femminile.

STREAMING E TV – La partita Minas-Eczacibasi del Mondiale per Club 2022 di volley femminile sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma volleyballworld.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento. La semifinale sarà inoltre trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go e Now. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.