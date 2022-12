Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Milan ed Arsenal, valevole per la Dubai Cup, torneo esibizione che andrà in scena negli Emirati Arabi. I rossoneri di Stefano Pioli, pur con un gruppo ancora ridotto a causa delle assenze dei nazionali, iniziano a testare la propria forma contro un avversario di livello e che nella prima parte di stagione ha stupito tutti in Premier League. La sfida è in programma martedì 13 dicembre alle ore 15:00 italiane e sarà visibile su Dazn.